Innige band met Oostenrijk

Van Eenennaams echtgenote wijlen Pia van Eenennaam-Beck was een Oostenrijkse. Hun drie dochters Alexa, Olivia en Kristina pinkten een traantje weg, toen hij zijn onderscheiding aan haar opdroeg.

Gürer memoreerde dat Van Eenennaam, die tien jaar hofmaarschalk was van het Koninklijk Huis, sinds zijn jonge jaren onder meer in Oostenrijk actief was als hotelier. „Later ontmoette ik er Pia. Een echte prinses met een echt slot.” Samen runden zij enkele jaren dit Schlosshotel Igls bij Innsbrück, dat van haar vader was.

Met haar zette Van Eenennaam zich als bestuurslid in voor het jaarlijkse Wiener Ball. Hij is bestuurslid van de universitaire leerstoel Midden-Europese Studies en hij promoot het Hundertwasser-project, dat in Zoeterwoude moet komen, voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ontwerp, van de beroemde Oostenrijkse architect Friedensreich Hundertwasser, is er al. Nu nog de financiering.