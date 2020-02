Red Bull verkoopt bijna net zoveel blikjes als er mensen zijn

Dat betekent dat er per dag meer dan 20 miljoen blikjes werden verkocht. Ongerekend per uur gaat het om ongeveer 850.000 stuks. De wereldbevolking telt momenteel zo’n 7,7 miljard mensen.

Vooral in opkomende markten als Brazilië, India en Afrika zaten de verkopen sterk in de lift. De totale omzet steeg met 9,5 procent tot 6,1 miljard euro. Red Bull bracht geen specifieke winstcijfers naar buiten. Wel gaf het bedrijf aan dat de winst eveneens tot recordhoogte gestegen is.

Red Bull werd in de jaren tachtig opgericht door de Thaise zakenman Chaleo Yoovidhya en de Oostenrijkse marketingman Dietrich Mateschitz. De laatstgenoemde had tijdens een zakenreis ontdekt dat het energiedrankje van Yoovidhya goed werkte bij het tegengaan van een jetlag. Red Bull is tegenwoordig in handen van beide families. Afgelopen jaar werd meer dan een half miljard euro aan de aandeelhouders uitgekeerd.