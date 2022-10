Tweede leven voor oudste stukje Eindhoven

In Hotel Mariënhage in Eindhoven toont Ralph Meijs, directielid van de hotelgroep in handen van Rino Soeters, hoe het voormalige Augustijnenklooster werd omgetoverd in een hip hotel. „De paters hebben voor hun vertrek de meeste verwijzingen naar het geloof weggehaald”, zegt hij in de bijbehorende kerk, in de wijde omtrek nog steeds bekend als de Paterskerk. De devote stemming is eruit en tussen de nieuwe, hoge gordijnen staan borreltafels klaar onder de moderne lampen, voor een bedrijfsbijeenkomst van Philips. „Het hoogaltaar is nu opgenomen in een hal in het hotel”, zegt Meijs over de kamers in het voormalige Gymnasium Augustinianum.

De nieuwe bar in het trranscept van de Paterskerk in Eindhoven. Ⓒ De Telegraaf

Hier zaten leerlingen als de latere minister Hans Gruijters en tennisser Paul Haarhuis. Voormalig premier Dries van Agt verliet de school met een 8 voor klassieke talen en een 9 voor wiskunde. Schrijver Cees Nooteboom moest er na een jaar vertrekken omdat hij ’verbaal te veel aanwezig’ was, volgens het schoolarchief.

Ralph Meijs in een van de kamers die uitzien op de kerk. Ⓒ De Telegraaf

Nu heerst er rust in hun voormalige klaslokalen, eetzaal en schoolkapel, die verhuurd worden voor personeelsfeesten, bruiloften en uitvaarten. „Eindhovense iconen willen hier hun uitvaart hebben”, ondervindt Chantal Claes uit het hotelmanagement. „Het Christusbeeld boven op de kerk, bekend als ’de waaghals’ wordt tegenwoordig blauw of roze beschenen, als in Eindhoven een kindje is geboren. Tussendoor staan er geel-blauwe lampen op, vanwege Oekraïne.”

Chantal Claes bij de oudste muur van Eindhoven (1420) in een van de hotelgangen. Ⓒ De Telegraaf

De maatschappelijke betrokkenheid hangt samen met de klooster-eigenaar Dela, van wie LBG het gebouw huurt.

„Dit noemen we de kamer van Edzo Doeve”, lacht Meijs over de Dela-topman in kamer 265, waar een raam uitkijkt op het hoofdkantoor van de uitvaartverzekeraar. „Dela wilde met dit gebouw iets terugdoen voor de Eindhovense samenleving, toen de paters er in 2013 een nieuwe bestemming voor zochten”, weet Meijs.

De receptie in de nieuwe hal die de kerk en het voormalige Augustinianum met elkaar verbindt. Ⓒ De Telegraaf

De volgende LBG Hotels komen in Den Haag waar The Ald in aanbouw is in de voormalige drukkerij van de Staatscourant op de Fluwelen Burgwal. Op de Bleijenburg wordt een bedrijfsgebouw gesloopt, zodat een compleet nieuw hotel kan verrijzen.