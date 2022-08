Premium Het beste van De Telegraaf

Euro op historisch dieptepunt: ’Koopkracht zal nog harder dalen’

Door Gert van Harskamp en Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Euro heeft het zwaar. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - De waarde van de euro is naar een historisch dieptepunt gezakt. In twintig jaar tijd was de euro niet zo goedkoop. Dinsdagmiddag was €1 minder dan $1 waard en dat gaat de portemonnee van consumenten die al geplaagd worden door een extreme koopkrachtdaling, nog harder raken, verwachten economen. „De zwakke euro kan zo de torenhoge inflatie verder aanjagen.”