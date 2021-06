Amerikanen lusten Jitse Groen rauw

Amsterdam - Just Eat Takeaway-topman en -oprichter Jitse Groen mag, wanneer de stemuitslag niet alsnog onverwacht verkeerd uitvalt, donderdagnamiddag om een uurtje of vier Nederlandse tijd het glas heffen. Dan is één van de grootste Nederlandse overnames in de Verenigde Staten ooit een feit. Slechts enkele malen eerder tastte een Nederlands bedrijf dieper in de buidel om een Amerikaanse concurrent te kopen.