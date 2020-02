Column: woonlasten wegen te weinig in inflatiemandje

Doordat de Europese Centrale Bank de woonlasten niet zwaar genoeg laat meewegen in de inflatie, gaat de rente omlaag, en gaan de huizenprijzen door het dak. Ⓒ ANP

Voor de Europese Centrale Bank staat dit jaar volledig in het teken van de Strategic Review, waarin de centrale bank haar eigen beleid onder de loep neemt. Zijn we nog wel op de goede weg? Moeten we ons mandaat breder (lees: groener) interpreteren? Het zijn fundamentele vragen die Lagarde zichzelf en haar collega’s het komend jaar zal stellen.