Vertrouwen in huizenmarkt op dieptepunt, ’hypotheekrente lijkt op top’

Door de aanhoudende inflatie - vooral door de aanhoudende oorlog in Oekraïne - flink gestegen hypotheekrente en slechts beperkte inkomensstijging, staat de Eigen Huis Marktindicator, die het vertrouwen in de koopwoningmarkt weergeeft, op een score van 83, met ’100’ als neutrale waarde.

Het aantal verkochte woningen blijft daarbij nog redelijk op peil, maar toch is het logisch dat de prijzen dalen en huizenkopers nog maar 3% overbieden, tegen ruim 9% eind vorig jaar, constateren onderzoekers van de TU Delft in hun nieuwste Monitor Koopwoningmarkt. De woonconsument kan domweg minder betalen.

Renteverhogingen

Van een dieptepunt van 1,4% is de hypotheekrente in maar negen maanden opgelopen naar ruim 4%. Wat een huizenzoeker maximaal kan lenen, is mede daardoor 10% gedaald. De renteverhogingen van de ECB hebben via een oplopende kapitaalrente de komende maanden ook effect op de hypotheekrente. Vooral de variabele rente moet de rentesprong van de ECB nog verwerken, zien de adviseurs van Van Bruggen. De stijging van de vaste hypotheekrentes is ’tijdelijk’ tot stilstand gekomen. Afgelopen week waren er weinig rentewijzigingen bij de vaste rentes, met zelfs iets meer verlagingen dan verhogingen.

Na de jarenlang dalende hypotheekrente en stijgende verkoopprijzen, hebben de recente ontwikkelingen volgens de Monitor Koopwoningmarkt een psychologisch effect op de woonconsumenten. Zij gaan meer risicomijdend gedrag vertonen. De stijgende rente en het dalende vertrouwen zorgen er voor dat de woonconsument niet alleen minder kan betalen, maar ook minder wil betalen voor een te koop staande woning. Een verdere koopprijsdaling is in met name het luxe segment op de korte termijn daarom wel te verwachten, aldus de onderzoekers.

Door de oplopende rente zullen de huizenprijzen mogelijk harder dalen dan wordt geschetst, stelt financieel verslaggever Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen:

Loonsverhoging

Toch zou de prijsdaling op de middellange termijn kunnen worden gestuit, staat in de Monitor. Het steunpakket energiekosten van de overheid, de verwachte loonsverhogingen voor huishoudens, de zwaar onder druk staande woningbouwproductie en de flink toegenomen bevolkingsgroei in de eerste drie kwartalen van dit jaar kunnen daarin een rol spelen.