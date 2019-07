ABN stopt met reclame op basis bankgegevens

Amsterdam - ABN AMRO stopt voorlopig met persoonlijke aanbiedingen op basis van betaalgegevens. Dat heeft de bank laten weten nadat hierover ophef was ontstaan vanwege plannen van ING in dezelfde richting. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ging zich er mee bemoeien. Die toezichthouder gaat in gesprek met de banken.