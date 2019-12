Personeel Achmea gaat naar 34-urige werkweek

„Tijd is een schaars goed. Met de invoering van een kortere werkweek levert Achmea een belangrijke bijdrage in de discussie over korter werken, waar wij als CNV voor pleiten”, zegt bestuurder Ike Wiersinga van CNV Vakmensen.

Vorige week nog pleitte CNV in De Telegraaf voor een 30-urige werkweek met behoud van salaris. „We zijn van de 40-urige werkweek naar 38 uur gegaan en daarna naar 36 uur. We moeten nu de volgende stap zetten, zodat werkenden beter in staat zijn om werk en privé te combineren en bepaalde zorgtaken uit te voeren. Bovendien zijn ze dan minder vatbaar voor ziekteverzuim en burn-outs”, zei voorzitter Piet Fortuin van de vakbond.

Volgens Wiersinga is de overstap naar een 30-urige werkweek nog te groot. ,,Werknemers van Achmea hebben nu een 36-urige werkweek, dus dat hebben we teruggebracht tot 34 uur. We gaan kijken hoe dat valt en bij de volgende cao zullen we dat verder evalueren.”

De CNV-bestuurder laat verder weten dat het om een gezamenlijk idee gaat van de vakbonden en Achmea. ,,Het is goed voor het welzijn van de werknemers, zodat zij ook hun zorgtaken kunnen uitvoeren en tijd hebben voor scholing en ontwikkeling.”

HR-directeur Elly Ploumen van Achmea is tevreden met de nieuwe cao. ,,Hiermee geven we verdere invulling aan de agenda voor de toekomst die in de vorige cao is afgesproken. Met het totale pakket bieden we een gezonde balans tussen werk- en privé en het gezond doorwerken tot aan het pensioen.”