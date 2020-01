Spionageschandaal Credit Suisse opnieuw groter dan gedacht

In totaal hebben de privédetectives een zeventien pagina’s tellend rapport aan Credit Suisse geleverd, met 49 foto’s. De chique Zwitserse bank was zó bang dat Khan bij zijn overstap naar UBS klanten en collega’s zou meenemen, dat er besloten werd hem te laten bespioneren. Op geen van de foto’s is de bankier echter met klanten of collega’s te zien.

Wel is op de beelden te zien dat Khan met zijn vrouw praat in de buurt van hun huis, en dat hij erop uitgaat om te joggen. Ook is hij op een foto te zien met vrouw en kinderen, wederom bij zijn huis. De gezinsleden zijn herkenbaar in beeld, zelfs als de zónder Khan ’s ochtends naar de peuterspeelzaal gaan, of naar een delicatessenwinkel. Ten slotte vonden de detectives het ook nog om ’s avonds laat te checken of Khans auto nog voor de deur stond.

Volgens experts die de Sonntagszeitung gesproken heeft, is het zomaar fotograferen van personen rond degene die geschaduwd moet worden niet wat een privédetective hoort te doen.

Credit Suisse is door de zaak-Khan al flink in opspraak geraakt. De bank houdt bij hoog en bij laag vol dat de opdracht voor spionage een eenmansactie was van de nummer twee in de raad van bestuur. Intussen is duidelijk dat niet alleen Khan gevolgd werd, maar ook andere medewerkers van de bank.