Leonardo DiCaprio ziet brood in Nederlands kweekvlees

„Hij is natuurlijk geen celbioloog, maar hij kan ons wel helpen om kweekvlees op de kaart te zetten”, aldus Tim van de Rijdt, chief business officer van Mosa Meat. „Naast filmacteur is hij een fervent milieuactivist die weet hoe hij de juiste mensen bereikt.”

In 2013 presenteerden wetenschappers Mark Post en Peter Verstrate, oprichters van Mosa Meat, de eerste kweekvleeshamburger die met behulp van cellen van een koe werd gemaakt. DiCaprio investeert ook in de Israëlische kweekvleesproducent Aleph Farms die als eerste een gekweekte biefstuk (2018) en ribeye (2021) onthulde.

Bekijk ook: Kweekvlees komt ook bij ons op het bord

Voedselsysteem transformeren

„Een van de meest impactvolle manieren om de klimaatcrisis te bestrijden, is door ons voedselsysteem te transformeren”, zegt DiCaprio in een reactie. „Mosa Meat en Aleph Farms bieden nieuwe manieren om aan de wereldwijde vraag naar rundvlees te voldoen en tegelijkertijd enkele van de meest urgente problemen van de huidige industriële rundvleesproductie op te lossen.” Mosa Meat-ceo Maarten Bosch is heel blij DiCaprio aan boord te hebben als adviseur en investeerder. „We kijken ernaar uit om met hem samen te werken om huidige en toekomstige generaties duurzaam te voeden.”

Een gehaktbal van Mosa Meat opgekweekt uit dierlijke cellen Ⓒ Mosa Meat

Productiekosten

In Singapore is sinds eind 2020 toegestaan om kweekvlees te verkopen. Het gaat om het door het Amerikaanse Eat Just gemaakte kippenvlees uit bioreactoren. Mosa Meat is nog bezig met de voorbereidingen voor de Europese goedkeuringsprocedure. Tegelijkertijd schaalt de kweekvleesproducent de productie fors op. Dit is nodig om de nu nog forse productiekosten per stukje kweekvlees fors omlaag te brengen.

Bekijk ook: Van Limburgs kweekvlees gemaakte hamburger in 2023 in winkel

De investering van DiCaprio is voor Mosa Meat onderdeel van de derde investeringsronde uit februari 2021 waaraan meerdere partijen deel hebben genomen, waaronder ook topman Jitse Groen van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en vis- en veevoerproducent Nutreco. In totaal heeft Mosa Meat in drie investeringsrondes 85 miljoen dollar opgehaald.