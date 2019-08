Wall Street omlaag vanwege handelsangst

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag flink lager gesloten. De beurzen stonden in het groen totdat president Donald Trump verdere importheffingen op Chinese producten aankondigde. Die aankondiging bracht een schokgolf teweeg op Wall Street. Beleggers verwerkten verder opnieuw een golf aan bedrijfsresultaten, waaronder die van grote bedrijven als Verizon, Kellogg en General Motors.