'Galapagos in schijnwerpers op Damrak'

Galapagos liet weten dat het Amerikaanse farmaconcern Gilead de komende tien jaar geen overnamebod doet op de biotechnoloog, maar inzage en toegang koopt tot de huidige en toekomstige onderzoeks- en klinische programma's van het bedrijf. Ook vergroot Gilead zijn aandelenbelang. Gilead betaalt vooraf bijna 4 miljard dollar en heeft daarnaast voor 1,1 miljard dollar aan aandelen in Galapagos gekocht. Daarmee groeit de deelneming van 12,3 procent naar 22 procent.

Beleggers maken zich verder op voor het begin van het kwartaalcijferseizoen. Vooral veel grote Amerikaanse bedrijven komen deze week met resultaten. Op Beursplein 5 openen onder meer chipmachinefabrikant ASML, navigatiedienstverlener TomTom, groothandelsbedrijf Sligro, beddenverkoper Beter Bed, vastgoedinvesteerder NSI, natuurvoedingsbedrijf Wessanen en fietsenfabrikant Accell de boeken.

Brussel

Op macro-economisch vlak verwerken de markten een reeks van Chinese macro-economische cijfers. Zo bleek dat de op een na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal met 6,2 procent is gegroeid. Dat is het zwakste groeitempo in 27 jaar. De Chinese industriële productie en de winkelverkopen namen afgelopen maand echter sterker toe dan verwacht.

In Brussel gaat de aandacht uit naar AB InBev. 's Werelds grootste bierbrouwer liet weten zijn Aziatische divisie voorlopig niet naar de beurs te brengen. De aanstaande beursgang van Budweiser Brewing Company (BBC) stond voor 19 juli op de rol en zou bijna 10 miljard dollar opleveren.

Olieprijzen

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX-index klom 0,1 procent tot 567,41 punten en de MidKap dikte 0,7 procent aan tot 800,68 punten. Londen en Frankfurt daalden 0,1 procent. Parijs won 0,4 procent. Wall Street ging met nieuwe recordstanden het weekend in. De Dow eindigde 0,9 procent hoger op 27.332,03 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent.

De euro was 1,1273 dollar waard tegen 1,1255 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 59,96 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 66,54 dollar per vat.