’Centrale bank kan amper meer vechten tegen recessie’

„Als er een flinke dip komt, die meer stimuleringsmaatregelen vereist dan een normale recessie, dan weet ik niet of de centrale banken nog genoeg monetair beleid kunnen maken”, zegt de centrale bankier in gesprek met de Financial Times. Carney waarschuwt voor een zogenoemde ’liquiditeitsval’, waarbij het beleid van de centrale banken geen effect meer heeft.

Nu is dat nog niet het geval, benadrukt de Canadees: „We zien dat de stimuleringsmaatregelen hun weg naar de reële economie vinden.”

Net als andere centrale bankiers – met name oud-ECB-baas Mario Draghi en diens opvolger Christine Lagarde – hamert Carney erop dat overheden hun steentje moeten bijdragen. Hij vindt dat regeringen met het verlagen van belasting en/of het verhogen van de overheidsuitgaven de economie ook kunnen stimuleren.