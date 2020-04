Column: de ideaalwereld bestaat niet!

Ruim een eeuw geleden maakte de Duitse socioloog Max Weber het onderscheid tussen de overtuigingsethiek (Gesinnungsethik) en de verantwoordingsethiek (Verantwortungsethik). In de overtuigingsethiek gaat het niet om hoe de werkelijkheid is, maar om hoe zij in een ideaalwereld zou moeten zijn. Het vasthouden aan onvervreemdbare principes speelt een belangrijke rol.