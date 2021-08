Schroom consument VS houdt opmars Wall Street in toom

De leidende Dow-Jonesindex eindigt fractioneel hoger op een recordstand van 35.510 punten. De S&P 500 wint 0,2% op een nieuwe piek van 4468,1 punten. Techgraadmeter Nasdaq diktfractioneel aan op 14.822 punten.

Beleggers kregen een tegenvallend cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen te verwerken. Deze maand is het vertrouwen fors gedaald als gevolg van de zorgen over de impact van de deltavariant.

Disney gaat 1% vooruit. Zowel de winst als de omzet van het mediaconcern viel hoger uit dan waar door kenners rekening mee werd gehouden. Streamingdienst Disney+ trok het afgelopen kwartaal 12,4 miljoen extra abonnees, waardoor het totaal op 116 miljoen kwam.

De Zuid-Koreaanse overheid heeft een deal gesloten met farmaceut Pfizer (+2,7%). Het land heeft een optie bedongen om volgend jaar nog eens 30 miljoen doses van het coronavaccin van het bedrijf te kopen als dat nodig is.

Embraer makt een klim van 7,3% De Braziliaanse vliegtuigbouwer boekte voor het eerst sinds begin 2018 een kwartaalwinst. Er wordt weer meer gevlogen naarmate reisbeperkingen om coronabesmettingen te voorkomen worden versoepeld.

De verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus zit vakantieverhuurplatform Airbnb dwars. Daardoor worden er in het lopende zomerkwartaal minder overnachtingen geboekt dan gebruikelijk voor de coronapandemie. Airbnb werkte het verlies weg en krijgt er 1,1% bij.