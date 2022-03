CZ duikt in tweede coronajaar in de rode cijfers

Hoge coronagerelateerde zorgkosten en de uitvoering van diverse financiële regelingen voor zorgaanbieders hebben hun weerslag op het financieel resultaat van de verzekeraar. Aan de andere kant viel een deel van de reguliere zorgkosten weg door uitgestelde zorg.

Premie drukken

CZ’s verlies op de basisverzekeringen komt uit op €225 miljoen (in 2020 was dit €49 miljoen winst). Dat is onder meer omdat de verzekeraar de premie voor die polis betaalbaar wilde houden: het bedrijf heeft €254 miljoen ingezet vanuit de reserves.

Bekijk ook: Zo besparen Nederlanders op hun zorgverzekering

Positieve resultaten

Op de aanvullende verzekering behaalde CZ een winst van €77 miljoen, net als in 2020. Dat resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door wegvallen van de zorg als gevolg van de coronapandemie.

Ook de beleggingen dempten het algehele verlies: CZ verdiende daar €121 miljoen mee, tegen €45 miljoen in 2020. Vooral in de aandelencategorie behaalde de verzekeraar goede rendementen.

Buffers

In het jaarverslag schrijft CZ dat de reserves ’in de komende jaren ten goede blijven komen aan onze verzekerden; hetzij via investeringen in de zorg, hetzij via het beperken van de te verwachten premiestijging’.