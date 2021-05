AEX werkt verlies weg met opwarming bij Shell

De AEX noteert rond half vijf 0,1% in het groen bij 703,97 punten. Vorige week verloor de hoofdindex per saldo 2,1%. De AMX gaat 0,2% vooruit naar 1050,9 punten.

Elders in Europa is er ook weinig beweging. Londen schroeft de coronamaatregelen terug, bars en restaurants mogen ook binnen klanten ontvangen en Britse vakantiegangers vertrekken naar landen die op de veilige ’groene lijst’ staan.

In Hongkong legde de toezichthouder voor de beurzen de handel in het aandeel Next Digital van mediaondernemer Jimmy Lai stil wegens voortgaand onderzoek. Lai keerde zich tegen bemoeienis van de Chinese overheid in Hongkong.

Cijfers over de coronapandemie bleven hoog. In India blijven lockdowns, in Japan en Taiwan werden nieuwe beperkingen ingevoerd.

Volgens marktanalist Simon Wiersma (ING) geven de tegenvallers in China voor de industriële productie en winkelverkopen (+17,7%; +25% verwacht) geven Chinese beleggers hoop: de overheid en centrale bank zullen steunmaatregelen niet snel terugschroeven. „Slecht nieuws is dus goed nieuws.”

Farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline melden goede hoop te hebben dat hun coronavaccin na positieve resultaten eind dit jaar kan worden goedgekeurd.

Richard Abma van OHV Vermogensbeheer ziet dat de waarde-aandelen langzaam het pleit winnen tegenover de technologieaandelen. ,,Maar je moet rationeel blijven: chipmachinemaker ASML mag even teruggezet worden, zij houdt natuurlijk een enorme vraag. Ook komende jaren.”

De beleggers kunnen beter scherp naar de rentemarkt kijken, zegt hij. „De komende weken gaan we van deflatie- naar inflatieangst. De echte inflatie moet nog komen, wat je tot nu toe zag is weinig: dus meer druk kan markten in beweging brengen.”

Adyen verliest

Onderaan in de AEX staat vastgoedfonds Unibail Rodamco met een koersdaling vcan 1,9%. Chipsfondsen ASMI en ASML koersen 1,7% en 1,5% lager.

Shell werkt het verlies weg en krijgt er 0,4% bij. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stemt dinsdag tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell voor het eerst tegen de duurzaamheidsplannen van het olie- en gasconcern. Het steunt de ingediende klimaatresolutie van de Nederlandse activistische aandeelhoudersgroep Follow This, die eist dat Shell zijn CO2-uitstoot veel sneller moet verminderen.

Ahold Delhaize prijkt bovenaan met een winst van 2,3%. DSM kan ook op kopersinteresse rekenen en wint 1,1%.

Zakenbank Credit Suisse verlaagde zijn advies voor chemicaliëndistributeur IMCD (+0,5%) naar ’neutraal’ bij een hoger koersdoel van €120, komend van €115. IMCD meldt dat zijn onderdeel in Colombia Siliconas y Químicos uit Bogotá overneemt, maar voegt geen nieuwe details toe. De aankoop heeft $9 miljoen omzet.

Bij de middelgrote fondsen prijkt de laadpaalproducent Alfen (+5%) aan kop. Het krijgt een koopadvies van Kepler Cheuvreux, komend van ’houden’ bij onveranderd koersdoel van €74.

Fitnessketen Basic-Fit zakt 1,1%, na een stijging bij opening, en vormt met biotechfonds Galapagos (-0,9%) de bodem.

Air France KLM laat 0,9% liggen. Sectorgenoot Ryanair meldde een omzetdaling van 81% tot €1,64 miljard en een nettoverlies van €815 miljoen, terwijl het een jaar eerder €1 miljard winst maakte.

Bodemonderzoeker Fugro zakt 0,2%. De Leidschendammers kregen een grote Duitse order van het Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie voor geotechnisch onderzoek naar offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Volgens Fugro heeft dit meerjarige contract een ’significante’ waarde.

De omzet van distributeur B&S (-1,3%) is afgelopen kwartaal met 6% gezakt tot €395,6 miljoen. B&S stelt bij de kwartaalcijfers dat zijn brutomarge dit najaar verbetert, en claimt alle financiële doelen te kunnen behalen voor 2021.

