Verlies in tech duwt AEX net in rood

De AEX staat met dat sentiment rond half elf 0,2% in het rood bij 701,4 punten. Vorige week verloor de hoofdindex 2,1%. De AMX koerst nu 0,2% hoger bij 1051,3 punten.

Elders in Europa valt de forse koersstijging van de DAX (+1,2%) op, de Britse FTSE en Franse CAC 40 staan 0,2% in het groen.

Azië verdeeld

In Azië noteren beurzen deels in het rood. De Nikkei sluit 0,9% lager. De Hangseng wint 0,6%, Shanghai noteert 0,7% in de plus.

Retailverkopen in China stegen met 17,7% in april, afgezet tegen vorig jaar. De industriële productie van China werd met bijna 10% vergroot. In Japan zijn de producentenprijzen met 0,7% gestegen, de vierde maand met toename op rij.

In Hongkong legde de toezichthouder voor de beurzen de handel in het aandeel Next Digital van mediaondernemer Jimmy Lai stil wegens voortgaand onderzoek. Lai keerde zich tegen bemoeienis van de Chinese overheid in Hongkong.

Cijfers over de coronapandemie bleven hoog. In India blijven lockdowns, in Japan en Taiwan werden nieuwe beperkingen ingevoerd.

Wall Street richting verlies

In New York openen beurzen om 15.30 volgens de eerste futures 0,2% in het rood. Goud, zilver en Amerikaanse olie stijgen in waarde. Noordzee-olie zakt een fractie.

Farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline melden goede hoop te hebben dat hun coronavaccin na positieve resultaten eind dit jaar kan worden goedgekeurd.

Musk treft crypto’s

De euro ging 0,1% terug tegen de dollar. In de markt van cryptomunten zorgde Tesla-topman Elon Musk voor een wilde rit. Hij gaf de suggestie dat hij en zijn bedrijven afscheid nemen van bitcoin. De munt zakte 12%. Maandagochtend ontkende Musk bitcoins te zullen verkopen.

Adyen verliest

Onderaan in de AEX staan betalingenverwerker Adyen (-0,2%) en Shell (-0,9%) met chipmachinemaker ASML (-1,1%), halfgeleider ASMI liet 0,7% glippen.

Bovenaan noteert techinvesteringsfonds Prosus (+1%). Financiële waarden blijven ook aan de pluskant: Aegon (+0,3%), ING (+0,3%), ASR (+0,7%).

Zakenbank Credit Suisse verlaagde zijn advies voor chemicaliëndistributeur IMCD (-0,1%) naar ’neutraal’ bij een hoger koersdoel van €120, komend van €115. IMCD meldt dat zijn onderdeel in Colombia Siliconas y Químicos uit Bogotá overneemt, maar voegt geen nieuwe details toe. De aankoop heeft $9 miljoen omzet.

Wolters Kluwer stijgt licht, vrijdag kreeg het data-analysebedrijf steun voor overname van Vanguard Software.

Bij de middelgrote fondsen prijkt de laadpaalproducent Alfen (+5%) aan kop. Het krijgt een koopadvies van Kepler Cheuvreux, komend van ’houden’ bij onveranderd koersdoel van €74.

Fitnessketen Basic-Fit zakt 1,1%, na een stijging bij opening, en vormt met biotechfonds Galapagos (-0,9%) de bodem. Air France KLM laat 0,9% liggen.

De omzet van B&S is afgelopen kwartaal met 6% gezakt tot €395,6 miljoen. B&S stelt bij de kwartaalcijfers dat zijn brutomarge dit najaar verbetert, en claimt alle financiële doelen te kunnen behalen voor 2021.

