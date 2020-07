’Recordaantal bedrijven kopje onder’

Volgens onderzoek van de kredietverzekeraar bereikt het aantal faillissementen eind 2020, begin 2021 wereldwijd een recordhoogte van plus 35%. Bovenaan staat de VS met +57%. Landen uit de eurozone die nog slechter scoren dan ons land zijn Ierland (+44%), Portugal (+44%) en het Verenigd Koninkrijk (+43%). China staat met +40% op de 9e plaats. Duitsland scoort met +12% relatief goed.

Dat Nederland relatief zwaar getroffen wordt komt volgens risicomanager Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland door onze sterke afhankelijkheid van het buitenland. „Wereldwijde productieketens raakten door corona zwaar verstoord. Daar is Nederland als exportland extra gevoelig voor.” Ook speelt volgens hem mee dat de rechtsspraak in Nederland efficiënter is dan in veel andere landen, waardoor faillissementen sneller worden uitgesproken. Verder worden ongezonde bedrijven elders vaker langer overeind gehouden.

Overheidssteun

Geeroms wijst er op dat we pas aan het eind van het jaar de werkelijke ernst van de coronacrisis gaan terugzien in de faillissementscijfers. „Dat komt door de overheidssteun die in veel landen is toegezegd. Daardoor worden nu nog veel bedrijven overeind gehouden. Valt de steun weg, dan gaan veel bedrijven alsnog failliet. Het merendeel van de faillissementen moet dus nog komen. Er tikt een tijdbom die pas later dit jaar afgaat.”

Volgens Geeroms is het funest als overheden hun steunpakketten voortijdig afbouwen. „Dat zal de situatie alleen nog maar erger maken. Wij denken dat de faillissementscijfers daardoor nog eens 5 à 10% slechter kunnen uitvallen. Ook zal de wereldeconomie er dan langer over doen om te herstellen van de Covid 19-schok.”