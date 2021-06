VDL Nedcar gaat Amerikaanse stekkerauto Canoo bouwen

Het Californische Canoo gaat elektrische pickups, minibussen en bestelwagens op de markt brengen. De zogeheten Lifstyle Vehicle dat VDL Nedcar gaat bouwen is de eerste wagen die Canoo in productie gaat brengen. Overigens gaat Canoo ook een eigen autofabriek in de Verenigde Staten bouwen.

De Canoo Lifestyle Vehicle die in Born wordt gebouwd is een grote gezinsauto met vijf tot zeven zitplaatsen en een bereik van vierhonderd kilometer. VDL zal in het laatste kwartaal van 2022 duizend auto’s voor de Amerikanen bouwen. En in 2023 moet de productie zijn opgevoerd tot vijftienduizend Canoos.

BMW en Mini

De nieuwe klant is getekend exact een jaar nadat BMW eenzijdig het bouwcontract heeft opgezegd met VDL Nedcar voor de bouw van het kleine suv-model X1. Later trok BMW ook het contract in voor de Mini cabrio en Mini countryman die in Limburg worden gebouwd.

Aanvankelijk zou BMW tot 2030 auto’s bouwen voor de Duitsers, maar eind 2023 zal de laatste auto van BMW de fabriek in Born verlaten.

Ⓒ ANP/HH

Geweldig nieuws

„De samenwerking met Canoo is geweldig nieuws voor onze medewerkers in Born”, stelt directeur John van Soerland van VDL Nedcar, waar 4500 mensen werken. „Deze samenwerking biedt perspectief, is de eerste stap naar een nieuwe toekomst voor VDL Nedcar, waarbij we voor meerdere merken tegelijkertijd verschillende auto’s bouwen.”

Op dit moment vinden er gesprekken met nog meer geïnteresseerde partijen plaats over de productie van auto’s in Born, laat VDL weten. Eerder al gaf topman Willem van der Leegte van het familieconcern aan daarbij ook naar automerken uit China te kijken.

Het produceren van auto’s voor zowel start-ups als voor gevestigde merken is de ambitie, evenals de plaatselijke assemblage van batterijpakketten. Daarnaast wil VDL Nedcar zich niet meer alleen toeleggen op de bouw van auto’s, maar alle activiteiten aan gaan bieden van auto-ontwikkeling tot sales & aftersales.

De Amerikaanse elektrische auto Canoo Lifestyle Vehicle wordt vanaf eind 2022 bij VDL in Born gebouwd. Ⓒ AP

Zoektocht

„We hebben een grondige zoektocht uitgevoerd naar onze eerste contractfabrikant en daarvoor aanzienlijke hoeveelheden tijd en middelen geïnvesteerd over de hele wereld”, stelt investeerder, voorzitter én ceo van Canoo Tony Aquila. „VDL Nedcar overtrof de concurrentie en bouwt producten van hoge kwaliteit voor toonaangevende merken. Dit strategische partnerschap stelt ons in staat voertuigen op de markt te brengen terwijl we onze eigen autofabriek in Oklahoma bouwen.”

Omdat de productie van Canoo en BMW elkaar overlappen in 2023 zal VDL Nedcar mogelijk een tijdelijke productiecapaciteit op het fabrieksterrein in Born plaatsen. VDL heeft wel grond aangekocht voor extra productiecapaciteit in Born, maar die vergunningen zijn nog niet rond.

De fabriek in Born heeft een productiecapaciteit van 230.000 auto’s. De opdracht van Canoo sluit aan bij de overige activiteiten van VDL Nedcar. VDL bouwt ook elektrische trucks en bussen en verwacht de nieuwe opdrachtgevers ook vooral in stekkerauto’s. Na het vertrek van BMW heeft het concern aangegeven in de toekomst niet meer afhankelijk te willen zijn van één opdrachtgever.