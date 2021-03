Column: Woningbelegger moet tegen een stootje kunnen

Premium Binnenland

Dit is het nieuwste hoogste gebouw van Nederland

Een nieuw hoogterecord hebben Rotterdam en Nederland gevestigd met de spiksplinternieuwe toren De Zalmhaven. Het gebouw dat nog volop in ontwikkeling is, torent nu 25 centimeter boven de Maastoren uit, die tot deze week het hoogste gebouw van Nederland was. Vanuit alle hoeken is het gebouw van veraf...