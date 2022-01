Handelsoorlog China-Litouwen: EU naar Wereldhandelsorganisatie

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Landen die de indruk wekken dat het een zelfstandig land is, krijgen het aan de stok met Peking. Litouwen erkent Taiwan niet officieel als land, maar het eiland heeft sinds oktober wel een vertegenwoordiging geopend in hoofdstad Vilnius onder de naam ’Taiwan’. Dat is uniek in Europa.

Peking heeft met harde hand gereageerd. Transporten naar Litouwen zijn stopgezet en het bedrijfsleven krijgt niet langer een voet aan de grond in China. Zelfs het internationale bedrijfsleven wordt onder druk gezet om geen onderdelen uit Litouwen te gebruiken.

Rum

Om het Baltische land te steunen heeft Taiwan grote investeringen toegezegd, de bevolking is als teken van wederzijde steun zelfs opgeroepen om Litouwse rum te consumeren.

Litouwen klopte meermaals aan in Brussel voor steun. Daar is met stille diplomatie geprobeerd om de handelsoorlog te beëindigen. Tot donderdag was het stil naar de buitenwereld: de EU stapt nu dus naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de handelsoorlog aan de kaak te stellen.

De-escaleren

„Na herhaalde mislukte pogingen om de kwestie bilateraal op te lossen, zien we geen andere uitweg dan naar de WTO te stappen”, zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Handel). „De EU is vastbesloten om als één geheel op te treden. Tegelijkertijd zetten we onze diplomatieke inspanningen voort om de situatie te de-escaleren.”

Dombrovskis benadrukt dat al lang niet meer alleen het bedrijfsleven in Litouwen wordt geraakt door de praktijken van China: „Het raakt ook andere Europese bedrijven die producten exporteren waar Litouwse onderdelen bij betrokken zijn.”

Van stevige taal naar Peking is overigens geen sprake. Brussel benadrukt voorzichtig dat China een belangrijke handelspartner is en dat ze hopen dat het conflict diplomatiek kan worden opgelost.