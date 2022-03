Uber loopt vast bij betaling chauffeurs: „Het lukt ons niet volgens taxi-cao te werken”

Premium Binnenland

E-bikes verslaan de trapgeneratie

Meer dan de helft van alle verkochte nieuwe fietsen in ons land in 2021 was een e-bike. Het is voor het eerst dat de elektrische fiets het merendeel van de verkoopcijfers beheerst en het rijwiel met trapondersteuning bovendien goed is voor meer dan 76 procent van de totale omzet van de fietsverkoop....