’Vooral ING-klanten dupe van oplichting door spoofing’

Daar kwamen de afgelopen tijd 314 meldingen binnen; de totale schade bedraagt €5,6 miljoen. Het totaal aantal meldingen van klanten van de drie grote banken ABN Amro, Rabobank en ING staat momenteel op 273. Nu blijkt dat 76% van die slachtoffers klant is van ING.

Dat is twee keer meer dan je op basis van het aandeel particuliere klanten zou verwachten. Als je het aandeel particuliere klanten van de drie banken vergelijkt, hebben namelijk zowel de Rabobank als de ING 38% van de markt en Abn Amro 24%. Maar het aantal gemelde slachtoffers dat klant is bij Rabobank is 4 procent. Het percentage ABN-klanten is 11 procent.

Volgens een woordvoerder van ING geven deze cijfers geen totaalbeeld, de bank komt zelf niet met andere cijfers. Betaalvereniging Nederland spreekt van een "sector-breed probleem" en benadrukt dat banken de telecombedrijven nodig hebben om spoofing-fraude tegen te gaan.