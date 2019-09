Corendon positief en kritisch over Lelystad

Corendon-topman Steven van der Heijden. Ⓒ DIJKSTRA BV

LIJNDEN - Aanbieder van vliegvakanties Corendon is voorzichtig positief over het akkoord dat de Europese Commissie heeft gegeven over de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. Tegelijkertijd blijft topman Steven van der Heijden kritisch over de toekomstplannen van de nog te openen luchthaven. Corendon zal wel proberen ruimte op het Flevolandse vliegveld te bemachtigen.