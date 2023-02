Jarige Rotary gaat meisjes verder helpen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (r.) was in de voormalige Stadsschouwburg eregast bij het eeuwfeest van de Rotary in ons land. De eerste Nederlandse afdeling, in 1923 opgericht in Amsterdam, was ook de eerste afdeling in Europa van de oorspronkelijk Amerikaanse liefdadige netwerkorganisatie. Rotary-gouverneur Madelon Schaap (l.) zag hoe Halsema samen met sociaal ondernemer Aytun Aydin (m.) het project Girls First! startte. Hiermee wil de jarige club meisjes na hun beroepsopleiding verder helpen.

Ⓒ Foto Richard Mouw