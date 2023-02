Beursblog: pret op Wall Street, Aegon topper in AEX

De Amerikaanse beurzen zijn voortvarend van start gegaan, gesteund door per saldo meevallende kwartaalcijfers, waaronder van Disney. De vanochtend gepubliceerde cijfers van aan het Damrak genoteerde bedrijven kregen veelal ook een positief onthaal. In de VS zijn met name Aegon en Adyen in trek.