Beursblog: verliezen op Wall Street

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Na een voorspoedige start zijn de Amerikaanse beurzen gaandeweg de handelsdag stevig weggegleden. Disney deelde in de malaise. Op het Damrak was de stemming wel goed. In de AEX werd Aegon beloond voor zijn kwartaalbericht en liet Adyen herstel zien. De cijfers van de Midkappers Flow Traders en - met name - Fagron kregen een zeer positief onthaal.