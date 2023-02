Beursblog: winst op Wall Street verdampt

Door Johan Wiering

Na een voorspoedige start zijn de Amerikaanse beurzen licht in het rood beland. Per saldo meevallende kwartaalcijfers bieden onvoldoende impulsen voor beleggers om enthousiast te blijven. Op het Damrak was de stemming wel goed. In de AEX werd Aegon beloond voor zijn kwartaalbericht en liet Adyen herstel zien. De cijfers van de Midkappers Flow Traders en - met name - Fagron kregen een zeer positief onthaal.