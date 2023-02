Financiële tegenwind bezorgt NN nettoverlies

Het verkopen van verzekeringen ging afgelopen halfjaar een stuk beter af. NN wist €812 miljoen aan kapitaal te genereren, waarmee het zijn Solvency II-ratio naar 197% wist te tillen vanaf 196% een half jaar eerder. De operationele winst kwam uit op €760 miljoen. De verzekeraar wil een slotdividend van €1,79 per aandeel uitkeren en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van €250 miljoen aan.

Volgens chief financial officer Annemiek van Melick zit de pijn in vastgoedportefeuille met name in de kantoren en industriële, met name logistieke markten. Daarin hebben afwaarderingen van tussen de 5 en 10% plaatsgevondenm vertelde ze in een toelichting. De Nederlandse huizenmarkt houdt zich voorlopig nog kranig. Volgens ceo David Knibbe is ook de kwaliteit van de hypotheekportefeuille nog goed, al worden veel minder nieuwe leningen afgesloten en oversluitingen gedaan, als gevolg van de hogere rente.

Uitdagend

Knibbe sprak van ’uitdagende economische en geopolitieke omstandigheden’ maar ziet ’goede vooruitgang bij de uitvoering van onze strategie’. „We zijn tevreden dat we voor de tweede helft van 2022 en over heel het jaar veerkrachtige commerciële resultaten kunnen rapporteren.”

Hij wijst erop dat met een gegenereerd operationeel kapitaal van €1,7 miljard over heel 2022 de doelstelling voor 2023 van €1,5 miljard werd overtroffen. „ Dit resultaat weerspiegelt de impact van hogere rentetarieven en sterke bedrijfsprestaties bij het Nederlandse levenbedrijf en Insurance Europe, en werd bereikt ondanks de verkoop van onze vermogensbeheerder NN IP.”