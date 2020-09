AEX geeft winst uit handen na uitbraak euro

De AEX-index noteerde rond kwart voor vier 0,2% lager bij 548, 7 punten. De AMX ging 0,1% vooruit tot 804,83 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook rood. De Franse CAC-40 viel 0,2% terug. De Duitse DAX daalde fractioneel.

In de middag nam de euro in kracht verder toe tegenover de dollar met een uitbraak door de grens van $1,20, het hoogste niveau sinds halverwege 2018. De verder aantrekkende Europese munt had een negatieve impact op de stemming. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Mangement, benadrukt dat de sterkere euro de aanzet kan hebben gegeven voor winstnemingen. Hij gaat er van uit dat de krachtige rit van de Europese munt nu wel achter de rug is. „De komende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt zullen van belang zijn voor de richting van het valutapaar.”

In de ochtend trokken beleggers zich nog op aan gunstig nieuws over de bedrijvigheid in de Chinese industrie. Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, zet vraagtekens bij de herstelkracht van de Chinese economie na de eerdere klap vanwege de uitbraak van de coronacrisis. „Er wordt veel geproduceerd en tegen dumpprijzen afgezet in Europa en Amerika. De binnenlandse consumptie en de import blijven echter nog ver achter als een teken dat er nog geen sprake is van een duurzaam herstel.”

Deze week zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse arbeidsmarkt met komende vrijdag de officiële werkgelegenheidscijfers. Koopman wijst er op dat vooral het hoge aantal WW-aanvragen in VS die nog steeds ruim boven het piekniveau van de schuldencrisis ligt, zorgwekkend is. „Er is vooralsnog weinig verbetering zichtbaar, al ligt het aantal verwachte nieuwe banen over de maand augustus door een éénmalig effect nog wel ruim boven de miljoen. De focus zal daarom deze maand uitgaan naar het Congres om te zien er nog een doorbraak komt in de onderhandelingen over het verlengen van de coronasteun.”

Het beursklimaat geeft momenteel een vertekend beeld, stelt Koopman. „Vijf tot tien techfondsen zorgden ervoor dat het in de VS vorige maand niet op kon, terwijl de AEX per saldo bijna niet vooruit kwam. Het optimisme in Amerika komt vooral doordat iedereen in de winnaars van de coronacrisis wil zitten. Het risico bestaat echter dat particuliere beleggers massaal de uitgang zullen zoeken in deze fondsen als er een dubbele dip in de economie gaat komen.”

Prosus op kop

Bij de hoofdfondsen ging Prosus met 2,1% winst nog aan kop. De zwaarwegende chipmaker ASML zag de koers 1,9% aantrekken, sectorgenoot ASMI werd 0,8% meer waard.

Philips liet een herstel zien van 1,1% na de verzwakking van maandag in reactie op de uitval van Amerikaanse orders voor zijn beademingsapparatuur. Topman Frans van Houten benadrukte dat er veel belangstelling is voor de tak met huishoudelijke apparaten die in de etalage staat.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+1,2%) meldde de overname van zijn kleine Zuid-Afrikaanse branchegenoot Siyeza Fine Chem Propriety.

Onderin de AEX trakteerde vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield beleggers op 4,4% verlies. Ook Shell was in mineur en raakte 2,4% kwijt, biotechfonds Galapagos daalde 2,1%. Aegon belandde ook in de achterhoede met een koersterugval van 2,7%.

Alfen hoogvlieger

In de Midkap werd chiptoeleverancier Besi bovenin 2,2% meer waard. PostNL volgde met een 2% hogere koers. Liquiditeitsverstrekker Flow Traders pakte 0,9% winst.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties kwam fors onder druk met een aderlating van 4,8%.

Air France KLM moest 2,4% afstaan in reactie op nieuwe cijfers over afname van passagiers in de markt, en meldde voor €600 miljoen aan obligaties te hebben afgelost.

Boskalis Westminster zakte 1%. Woensdag staat het voor de rechter in een kort geding. Het zou bij de aanleg van de containerhaven van Makassar op het Indonesische Sulawesi rechten van vissers hebben geschonden.

Smallcap Alfen spoot 4,9% omhoog na de melding over een eerste order van Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk om tientallen laadpalen te leveren voor de terminals waar ingevoerde VW-modellen op het Britse eiland aankomen. Accell sprintte 5% vooruit.