Appetijt in techfondsen; belegger laat Shell liggen

De AEX-index noteerde rond half één 0,8% hoger bij 553,1 punten. De AMX ging 0,3% vooruit tot 805,9 punten.

De bedrijvigheid in Nederlandse industrie bleek in augustus voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis toegenomen, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. De eurozone-index presteerde met 51,7 voor augustus volgens consensus.

Elders in Europa hield de Franse CAC-40 0,2% in handen en de Duitse DAX dikte 0,6% aan.

Markit en onderzoeksbureau Caixin meldden voor Chinese industrie dat activiteiten in augustus waren gestegen tot het hoogste niveau sinds begin 2011, en ruim boven verwachtingen. Vooral orders van buiten China zouden het herstel aanjagen. De Chinese yuan bereikte daarop het hoogste punt sinds 2019.

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, benadrukt dat de opsteker uit China steun gaf aan de koersen op de eerste handelsdag in september. Daarnaast wijst hij op het nieuws dat de Duitse economie minder geraakt is door de coronacrisis dan eerder werd verwacht. „Deze week gaan we vooral kijken naar het Amerikaanse banenrapport dat naar verwachting het beeld zal bevestigen dat de economie in de VS weer geleidelijk op stoom komt. Het is vooral wachten op een trigger om de koersen op het Damrak in beweging te zetten nu het cijferseizoen voorbij is en centrale bankiers nieuwe stimulering overlaten aan overheden. Verder komt de focus steeds meer te liggen op de Amerikaanse verkiezingen.”

Prosus op kop

Bij de hoofdfondsen ging Prosus met 3,8% winst stevig aan kop. De zwaarwegende chipmaker ASML had ook de wind in de rug en steeg 2,6%, sectorgenoot ASMI werd 1,9% meer waard.

Philips liet een herstel zien van 1,8% na de verzwakking van maandag in reactie op de uitval van Amerikaanse orders voor zijn beademingsapparatuur. Topman Frans van Houten benadrukte dat er veel belangstelling voor de tak met huishoudelijke apparaten die in de etalage staat.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+1,2%) meldde de overname van zijn kleine Zuid-Afrikaanse branchegenoot Siyeza Fine Chem Propriety.

Onderin de AEX trakteerde vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield beleggers op 2,2% verlies. Ook Shell was in mineur en raakte 1,3% kwijt, biotechfonds Galapagos daalde 1,2%.

Alfen hoogvlieger

In de Midkap werd chiptoeleverancier Besi bovenin 2,2% meer waard. PostNL volgde met een 2% hogere koers. Liquiditeitsverstrekker Flow Traders pakte 0,9% winst.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties kwam flink onder druk met een koersdaling van 4%.

Air France KLM moest 2,4% afstaan in reactie op nieuwe cijfers over afname van passagiers in de markt, en meldde voor €600 miljoen aan obligaties te hebben afgelost.

Boskalis Westminster zakte 1,7%. Woensdag staat het voor de rechter in een kort geding. Het zou bij de aanleg van de containerhaven van Makassar op het Indonesische Sulawesi rechten van vissers hebben geschonden.

Smallcap Alfen spoot 7,7% omhoog na de melding over een eerste order van Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk om tientallen laadpalen te leveren voor de terminals waar ingevoerde VW-modellen op het Britse eiland aankomen.