Belegger ziet herstel en zet AEX fors hoger

De AEX-index noteerde aan het begin van de nieuwe maand, na 1,4% verlies maandag, 1,3% hoger bij 556,5 punten. De AMX ging 0,7% hoger tot 809,1 punten.

De bedrijvigheid in Nederlandse industrie bleek in augustus voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis toegenomen, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers.

Elders in Europa verloor de FTSE 100-index 0,2%, de Franse CAC-40 won 0,7% en de Duitse DAX steeg 1%. In Duitsland meldde tech-investeringsmaatschappij RocketInternet van de beurs te gaan. En de Duitse caravan- en campermaker Knaus Tabbert, sinds 2009 in handen van de Nederlandse investeerder HTP, meldde voor groeigeld naar de beurs in Frankfurt te gaan.

De Nikkei in Japan sloot vrijwel onveranderd. Uit cijfers van marktonderzoekers Markit en Jibun Bank bleek dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie afgelopen maand weer is gekrompen. Al was die krimp minder groot dan in juli.

Onderzoeksbureaus Markit en Caixin meldden voor Chinese economie dat haar activiteiten in de industrie in augustus waren gestegen tot het hoogste niveau sinds begin 2011, en ruim boven verwachtingen. Vooral orders van buiten China zouden het herstel aanjagen. De Chinese yuan bereikte het hoogste punt sinds 2019.

Samsung-vicevoorzitter Lee Jae-yong werd opnieuw aangeklaagd door de Zuid-Koreaanse justitie wegens onder meer boekhoudfraude. Tot februari 2018 zat hij al een jaar vast wegens omkoping.

Futures New York op winst

Wall Street sloot maandagavond verdeeld. De Dow Jones-index ging na de beste maand sinds 1984 verloor 0,8%. Maar de technologie-index Nasdaq steeg met 0,7%. Videobel-specialist Zoom meldde een verviervoudiging van de omzet. Tesla werd naar marktwaarde het zevende bedrijf in grootte in de VS.

De eerste futures voor opening van de beurzen in New York om 15.30 uur koersen 0,3% tot 0,9% hoger.

In de Verenigde Staten stijgt het aantal nieuwe besmettingen nog altijd, maar is volgens het Johns Hopkins Institute sprake van afvlakking tot 6 miljoen mensen, met 183.000 sterfgevallen. Wereldwijd zijn volgens het instituut 25,5 miljoen mensen besmet.

Brazilië en India - dat met 23,9% de grootste krimp van alle economieën meldde - zijn na de VS de grootste besmettingsgebieden.

De euro steeg 0,4% tot $1,20 en bereikte het hoogst punt in twee jaar. ICE Brentolie werd 1,1% duurder tot $45,80 per vat. Bitcoin won 2% bij $11.898.

Prosus pakt koppositie

Bij de hoofdfondsen ging Prosus met 4,1% winst aan kop. Bank ABN Amro werd 1,7% meer waard, NN Group won 1,9%. ING steeg 1,2%.

Zwaargewicht chipmaker ASML steeg 1,6%, sectorgenoot ASMI troefde het met 2% koerswinst af.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+1,5%) meldde de overname van zijn kleine Zuid-Afrikaanse branchegenoot Siyeza Fine Chem Propriety.

Daarachter koerste Philips (+1,4%) na de uitval van Amerikaanse orders voor beademingsapparatuur, op nieuwe claims van volksvertegenwoordigers om geld terug te eisen van de grootste leverancier van de apparatuur aan de Amerikaanse overheid.

Onderin de AEX noteerde vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield op 0,1% verlies. Ook Heineken dobberde rond de roodstand.

In de Midkap noteerde vastgoedfonds WDP 1,8% in de plus. Chiptoeleverancier Besi werd 1,5% meer waard. Bodemonderzoeker Fugro pluste 1,6%.

Air France KLM (-1,3%) noteerde onderin de Midkap en reageerde op de melding dat het voor €600 miljoen aan obligaties heeft afgelost.

In de markt van led-producent Signify (-0,4%) meldde de Oostenrijkse concurrent Zumtobel een stevige afname van orders, toegeschreven aan lockdowns tijdens de coronacrisis.

Laadpalenproducent Alfen (+3,3%) kreeg een eerste order van Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk tientallen laadpalen te leveren voor de terminals waar ingevoerde VW-modellen aan land komen in Groot-Brittannië.

Ingenieursbedrijf Arcadis kreeg een order van de NS voor bouw- en verbouwprojecten.