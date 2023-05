Verzekering stekkerauto fors duurder dan benzineauto

„Bij de tien modellen die wij onderzochten, was de elektrische variant ongeveer €150 euro per jaar duurder om te verzekeren dan de benzine variant”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.

De hogere premies zijn te wijten aan de hogere schadelast voor elektrische auto’s, zo geven autoverzekeraars aan. „De reparatiekosten van elektrische auto’s vallen vaak hoger uit dan die van benzineauto’s. Dit komt doordat er bij reparaties van elektrische auto’s technische en specialistische vaardigheden nodig zijn die niet elke reparateur bezit. Bovendien kunnen de vervangingskosten van een accu al snel oplopen tot bedragen boven de €4500”, zegt een woordvoerder van Allianz Direct.

Volgens Geld.nl speelt voor sommige verzekeraars ook mee dat elektrische auto’s een hoger gewicht hebben, waardoor ze bij een aanrijding vaker (letsel)schade veroorzaken en de schadelast dus hoger is.

Uit het onderzoek van Geld.nl kwam een gemiddeld verschil van €12,50 euro per maand naar voren. Daarbij tekent de site wel aan dat ze auto's met vergelijkbare prijzen bekeken. Omdat elektrische auto's door de kosten van de accu doorgaans duurder zijn, waren de elektrische auto's in het onderzoek instapmodellen terwijl de benzinevarianten waren voorzien van meer luxe. Als de uitvoeringen gelijkwaardig zouden zijn geweest, dan was het prijsverschil per maand tot boven de €20 gestegen.