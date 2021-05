Internetshoppen buiten EU flink duurder

Premium Geld

Voorkeur blijft bij winkelen: groei online shoppen echter sneller dan ooit

Nederlanders winkelen nog steeds graag in een echte winkel. Als ze moesten kiezen tussen online shoppen of in een winkel, kiest meer dan de helft voor een echte winkel. In Duitsland bijvoorbeeld kiest maar 40% voor een winkel van steen en 60% van de consumenten voor een webshop.