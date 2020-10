Column: corona levert nog decennia miljarden schade op

Veel coronapatiënten moeten revalideren (foto ter illustratie). Ⓒ ANP/HH

Wanneer het Nederlands elftal weer eens een eindronde mag spelen op een Europees of Wereldkampioenschap, heeft ook iedereen een mening over de prestaties en speelwijze van oranje. Zoals dan dikwijls wordt gezegd: Nederland telt 17 miljoen bondscoaches. Maar nu we allemaal te kampen hebben met het uiterst vervelende en besmettelijke coronavirus blijken we ook over 17 miljoen virologen, 17 miljoen minister-presidenten en 17 miljoen economen te beschikken.