Boeing wil personeelsbestand verder terugbrengen

Ⓒ Reuters

CHICAGO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Boeing wil van nog meer personeel af dan eerder dit jaar was aangekondigd. Dat heeft topman David Calhoun in een brief aan het personeel gemeld. In april maakte de Amerikaanse vliegtuigbouwer al bekend afscheid te willen nemen van zo'n 10 procent van het personeelsbestand, wat neerkomt op ongeveer 16.000 werknemers, vanwege de impact van de coronacrisis.