Minister Kuipers blij: zorgakkoord getekend, ook steun van huisartsen

Grote afwezige is de Landelijke Huisartsen Vereniging die onvoldoende vertrouwen had in het akkoord.

Met dit zorgakkoord worden afspraken gemaakt om behandelingen betaalbaar en toegankelijk te houden voor alle Nederlanders. De druk op de zorgverleners neemt toe: door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe en wordt deze zorg ook complexer. Aan de andere kant zijn er te weinig medewerkers. .

Kuipers: „De afgelopen maanden is er door alle partijen heel hard gewerkt om te komen tot een akkoord. Iedereen deelt de urgentie en het is echt heel bijzonder dat we op deze manier gekomen zijn tot een gezamenlijk plan.”

In het Integraal Zorgakkoord wordt onder meer afgesproken dat partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken, de eerstelijnszorg versterkt moet worden en er meer wordt ingezet op preventie. Het was daarom voor Kuipers extra belangrijk dat de huisartsen zouden tekenen. Hij stuurde de LHV vorig weekend nog een brief waarin hij zijn wens uitsprak dat ze wel zouden tekenen. Volgens Kuipers steunen ze het akkoord.

Toezeggingen

De huisartsen gaven eerder aan dat ze te weinig vertrouwen hebben in de zorgverzekeraars, maar volgens Kuipers is dat niet nodig. „De voorwaarden die de huisartsen van de week hebben gesteld, heb ik allemaal ingewilligd. Ze wilden betere afspraken over de avond- en de weekenddiensten, dat heb ik toegezegd. Ze wilden meer tijd voor de patiënt, dat heb ik toegezegd”, somt Kuipers op.

Eigenlijk raar dus dat de huisartsen niet hebben mee getekend? „Daar wil ik geen waardeoordeel aan hangen. Ze onderschrijven wel de inhoud van het akkoord. Ik ben heel blij dat ze zich willen committeren aan het akkoord. Er is een werkagenda waarmee we van start gaan.”

In december besluiten de huisartsen of ze het akkoord alsnog zullen tekenen. Afgelopen week werd flink wat druk uitgeoefend op de Landelijke Huisartsen Vereniging. Donderdagavond werd nog stevig gediscussieerd met de ledenraad. Maar toen besloten de huisartsen vast te houden aan het eerdere besluit om niet voor december te tekenen. Daarna beraadde voorzitter Mirjam van t Veld zich op haar positie.

Niet alleen de huisartsen waren sceptisch. Eerder weigerde ook Actiz, brancheorganisatie voor ouderenzorg, om het akkoord te tekenen. Ook zij hadden weinig vertrouwen in de zorgverzekeraars, maar dat werd deze week weggenomen en vrijdagochtend besloot de club toch te tekenen.

Monitoren

Alle betrokken partijen hebben afgesproken actief de vinger aan de pols te houden door iedere drie maanden te spreken over de voortgang en elkaar actief aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

In het zorgakkoord wordt verregaande samenwerking tussen de regio’s en de verschillende zorgdomeinen, zoals de huisartsenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, gemeentes en de ziekenhuizen beschreven. Ook het versterken van de eerstelijnszorg met meer tijd voor patiënten en het stimuleren van een gezonde leefstijl om te voorkomen dat zorg nodig is speelt een grote rol in het akkoord. Evenals de focus op passende zorg: behandelingen die aantoonbaar werken, op de juist plek, in overleg met de patiënt.

Inleveren

Bij het zorgakkoord zijn financiële afspraken gemaakt. Toen half augustus een concept van het zorgakkoord uitlekte, bleek dat de huisartsenzorg €80 miljoen en de wijkverpleging €600 miljoen moet inleveren op hun totaalbudget. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Het gaat om gelden die in jaren daarvoor niet zijn uitgegeven. De zorgpartijen verwijten dat de verzekeraars. Deze mindering op het budget gaat wel gewoon door.

Daartegenover staat dat deze sectoren de komende jaren mogen groeien. Tot 3,5% groei in 2026. Andere sectoren zoals de ziekenhuizen worden juist beperkt in hun groei de komende jaren.

Voor de hele operatie in de zorg is €2,8 miljard aan budget beschikbaar. In het akkoord staan nog veel plannen die om verdere uitwerking vragen. Dat gebeurt komende maanden.