Van Lanschot wil stemgeluid klanten opslaan

Dat is volgens de bank veel veiliger dan het stellen van veiligheidsvragen, zoals wat iemands geboortedatum of voorletters zijn. De antwoorden op die vragen zijn door criminelen steeds makkelijker te achterhalen. Klanten identificeren op basis van stemherkenning is dan een betere, want unieke, veiligheidscheck. Klanten moeten wel eerst toestemming geven voor het opslaan van hun stemgeluid.

Een aantal Britse banken, waaronder Lloyds Bank, Barclays en HSBC, maken ook al gebruik van stemidentificatie, net als de Britse tak van het Spaanse financiële concern Santander. Ook in de Verenigde Staten wordt het systeem al gebruikt, bijvoorbeeld door de bank Chase.