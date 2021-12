Autolicht overdag kapot, toch een boete

Binnenland

Man (21) uit Sneek rijdt 108 kilometer te hard in auto van zijn vader: ’Ik trapte hem even in’

In de BMW van zijn vader scheurde een 21-jarige man uit Sneek eind juni over de Iewei bij Hommerts. 60 kilometer per uur is daar het maximum, de bestuurder tikte 168 kilometer aan. Van de kantonrechter kreeg hij maandag een forse boete opgelegd.