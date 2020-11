Beurzen VS dicht, maar hoop op Thanksgiving Rally

Amerikaanse markten zijn altijd gesloten op de vierde donderdag van november en hebben een verkorte sessie op vrijdag.

De mythische ’Thanksgiving Rally’ daarna zou dan gevoed worden door alle vreugde van vakantiedagen en grote fondsen die richting het jaareinde die losse eindjes afhandelen en hun posities en risico’s veiligstellen voordat de markt sluit.

Jeff Hirsch, hoofdredacteur van de Stock Trader’s Almanac, deed historisch onderzoek. Tot 1987 was er volgens hem inderdaad bewijs van een redelijk voorspelbare Thanksgiving-rally, waarbij de aandelen consequent stegen op de derde woensdag van november.

Volgens de Stock Trader’s Almanac waren de woensdag voor Thanksgiving en de vrijdag na Thanksgiving samen 34 keer gestegen in 35 jaar tijd tot 1987. De enige daling van de S&P 500 was in 1964.

Keerpunt in 1987

Dat hele patroon verdween echter na 1987, aldus Hirschs overzicht. Zij werd vervangen door een veel schokkeriger patroon: aandelen gingen in die jaren zowel naar boven als naar beneden.

Volgens marktgegevens van dataleverancier Dow Jones is de brede S&P 500-index met best presterende bedrijven sinds 2012 elke week van Thanksgiving gestegen. De viering werd eenmalig, tijdens de Grote Depressie, door president D. Roosevelt een week opgeschoven om meer mensen de kans te geven in te kopen. Ook is de S&P 500 sinds 2012 elke woensdag tot en met vrijdag hoger geëindigd.

Maar tussen 1987 en 2012 was er juist helemaal geen duidelijk patroon meer dat aantoonde dat de aandelen gemiddeld stegen.

Vervolgens veranderde deze trend. In de 33 jaar sinds 1987 waren er 9 dalingen en 24 stijgingen.

Rest van 2020

Wat zegt dit voor de rest van het jaar? Voor 1987, vanaf de sluiting van de handel op de vrijdag na Thanksgiving tot en met het einde van het jaar, kwam de S&P 500-index slechts 20 keer in 35 jaar tot een rally, zo toont de Traders Almanac.

Sinds 1987 heeft diezelfde S&P 500 winst geboekt in 25 van 33 jaar vanaf de sluiting op vrijdag na Thanksgiving tot het einde van het jaar.

De VS kent dit jaar bij voorbaat meer tegenslag vanwege de miljoenen coronabesmettingen. Traditionele festiviteiten zoals de enorme optocht voor winkelwarenhuis Macy’s, de Macy’s Thanksgiving Day Parade waar in 2019 vijftig miljoen Amerikanen naar keken, zijn geschrapt.

Beleggers rekenen op een online koopjesjacht. De eerste termijnmarktprijzen voor opening van de volgende beursdag noteren echter al vlak tot licht positief.