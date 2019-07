'Wall Street wint verder terrein'

De handelsontwikkelingen blijven de aandacht van de markt houden. China groeide in het tweede kwartaal met 6,2 procent, het laagste groeitempo sinds begin jaren negentig. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump moet China zich hierdoor meer meewerkend opstellen in het handelsoverleg. Hij zei daarnaast dat het Aziatische land graag een handelsakkoord wil sluiten.

De Chinese telecomreus Huawei blijft een heet hangijzer. Het concern zou waarschijnlijk binnen twee weken weer zaken kunnen doen met Amerikaanse bedrijven. De Verenigde Staten maken dit mogelijk door bepaalde licenties te verstrekken aan Amerikaanse bedrijven. Huawei zou wel op de zwarte lijst blijven staan. Chinezen pleitten eerder om van de lijst gehaald te worden.

Overnamenieuws

Citigroup trapte het nieuwe cijferseizoen met sterke resultaten af. De winst en omzet namen in het tweede kwartaal toe. De bank deed goede zaken met zijn consumententak, drong zijn kosten flink terug en zette een meevaller in de boeken gerelateerd aan het nemen van een belang in fintechbedrijf TradeWeb.

Ook was er nieuws op het overnamefront. Olie- en gasbedrijf Callon Petroleum slikt zijn branchegenoot Carrizo Oil & Gas op. Carrizo is onder meer actief in de Permian Basin. Deze deal volgt de overname van Anadarko door Occidental Petroleum die tevens in die regio opereren.

Nieuwe records

Verder staan Amerikaanse defensiebedrijven als General Dynamics en Raytheon en hun toeleveranciers als Honeywell in de schijnwerpers. De Chinese overheid doet geen zaken meer met ze omdat ze wapens aan Taiwan verkopen.

De graadmeters op Wall Street sloten de afgelopen week met nieuwe records. De Dow-Jonesindex steeg vrijdag 0,9 procent en eindigde op 27.332,03 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,5 procent tot 3013,77 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent tot 8244,15 punten.