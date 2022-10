Elektrische bakfiets en brommobiel draadloos laden

Het Swell Electric laadsysteem kan elektrische voertuigen met verschillende vermogensbehoeften laden: van bijvoorbeeld een bakfiets met een relatief lage batterijcapaciteit, tot een brommobiel. De zender in de lader herkent het voertuig en past het benodigde vermogen daarop aan.

Mego Mobility-oprichter Terence Carter zocht naar een universele laadoplossing voor de elektrische vloot van zijn KlusHubs, overstaplocaties rondom grote steden waar vakmensen hun auto of bus kunnen parkeren en de stad in kunnen gaan per elektrisch ondersteunde bakfiets, scooter of brommobiel. Voor de ontwikkeling van het systeem haalde Carter een RVO-subsidie binnen van €100.000 en op dit moment zijn gesprekken gaande met mogelijke investeerders. In 2023 hoopt Mego Mobility zwarte cijfers te draaien.

Hoewel de elektronica van Swell Electric universeel is, moet deze wel eerst per voertuigtype getest worden om optimaal te werken. In deze eerste fase is het systeem geoptimaliseerd voor de elektrische scooter van het Chinese merk Niu die veel gebruikt wordt in deelsystemen. In de volgende fase wil Carter de lader stapsgewijs testen en optimaliseren voor andere voertuigen, om te beginnen met de Birò.