Rabobank houdt rekening met daling woningprijzen in loop van 2023

Premium Financieel

’Woningbouwprojecten vallen stil door onvoorspelbare De Jonge’

Woningbelegger Orange Capital investeert niet langer in Nederland en kiest voortaan voor het buitenland. „Projecten worden gesmoord in te veel regels en liggen stil. Daardoor komt er geen woning meer bij”. Dat zegt topman Victor van Bommel in gesprek met De Telegraaf. Er is in Nederland een tekort v...