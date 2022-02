Energietransitie doet laadpaalproducent Alfen goed

Alfen, dat laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. sloot het jaar af met een omzet van bijna 250 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een plus van 32 procent. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere groei van de opbrengsten. Daarbij wordt op een bedrag tussen de 330 miljoen en 370 miljoen euro gerekend.

Onder de streep resteerde een bedrag van 22,1 miljoen euro. Dat was 77 procent meer dan de 12,5 miljoen die na coronajaar 2020 overbleef. Topman Marco Roeleveld spreekt van een aanhoudend sterke groei. Daarbij wist het bedrijf „belangrijke nieuwe contracten” te sluiten voor de levering van opslagoplossingen. „We profiteren van onze sterke marktpositie in heel Europa.”

Verdubbeling

Het onderdeel van Alfen dat laadpalen produceert voor Nederland en een aantal andere Europese landen boekte in 2021 bijna 104 miljoen euro omzet. Dat was bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Alfen profiteert van het almaar toenemende gebruik van elektrische auto’s.

Sterke toename contracten, aldus topman Roeleveld. Ⓒ EIGEN FOTO

"’Stevige verbetering bij hoge verwachtingen’"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„Het bedrijfsresultaat van Alfen steeg fors. Aandeelhouders zullen zich zorgen maken over de stijgende kosten die horen bij een snelle uitbreiding in Europa. De verwachte omzetgroei van €330 tot €370 miljoen voor dit jaar is redelijk volgens verwachting. Met de groei van het aantal elektrische auto’s is een sterkere toename te verwachten, maar ceo Roeleveld waarschuwt voor te hoge verwachtingen vanwege corona en algehele schaarste aan producten. Met name in de tak van energieopslag kan Alfen veel meer leveren, gezien de enorme vraag.”

De tak van Alfen die slimme elektriciteitsoplossingen levert, zoals het aanleggen van grote energieprojecten in de tuinbouw of het bouwen van een veld met zonnepanelen voor een bedrijf, groeide met 8 procent. Volgens Alfen bevindt deze markt zich nog in een beginstadium. Dit zal in de loop van de tijd veranderen, verwacht de onderneming.

Alfen zegt verder dat de snel herstellende economie voor problemen in de toeleveringsketen zorgt. Zo is de vraag naar materialen en onderdelen snel toegenomen, met name voor elektrotechnische componenten.

Voor Alfen betekent dit dat er steeds meer moeite moet worden gedaan om spullen op tijd geleverd te krijgen. Om er zeker van te zijn dat onderdelen beschikbaar komen heeft Alfen de banden met leveranciers aangehaald. De problemen in de keten zullen mogelijk tot in 2023 duren, aldus het bedrijf.