Forse winstdaling Brunel

Brunel kwam afgelopen jaar in de problemen, omdat het onderdeel Brunel Industrial Services (BIS) in Texas verlieslatend was. Brunel kreeg in het derde kwartaal nog te maken met een onverwachte afschrijving van €5,5 miljoen op een waterzuiveringsproject in de Verenigde Staten.

Het concern heeft daarop besloten te stoppen met BIS dat een verlies noteerde van ruim €22 miljoen. „De verwachting is dat de sluiting van BIS aan het einde van het tweede kwartaal is afgerond”, zegt topman Jilko Andringa.

De detacheerder heeft verder last van verslechterde marktomstandigheden in Nederland en Duitsland, waar ongeveer de helft van de omzet vandaan komt.

Brunel heeft in Duitsland last van de van de krimpende auto-industrie, hoewel het bedrijf anders is gepositioneerd binnen de sector dan bijvoorbeeld Randstad. Brunel richt zich op de hoogwaardige investeringen. Dat is het segment waar hoogopgeleid personeel voor nodig is, zoals engineers. Maar ook daar neemt de vraag naar personeel af, omdat bepaalde projecten worden stopgezet.

In Nederland heeft de detacheerder vooral last van de krapte op de arbeidsmarkt. Brunel constateert dat het aantal talenten schaars is en dat het moeilijk is om nieuwe mensen te vinden.

