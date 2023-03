Beursblog: Just Eat Takeaway smaakmaker op Damrak

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Just Eat Takeaway ging vanochtend onderuit op zijn kwartaalrapportage, maar aan het begin van de middag zijn beleggers veel milder gestemd. De Amsterdamse beurs als geheel doet het ook goed, gesteund door een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de Chinese industriesector. Vooral Prosus en ArcelorMittal profiteren. Ook Euronext is in trek, na het afblazen van de overnamepoging van Allfunds.