Beursblog: kleine winst Dow Jones, maar rente treft techfondsen

Door Theo Besteman

Wall Street is woensdagavond gemengd gesloten. De Dow Jones behaalde een fractionele winst, andere indices eindigden in het rood. De beeldbepalende rente is naar 4% gestegen. De AEX is woensdag met 0,5% verlies gesloten, nadat rentegevoelige fondsen als ASMI en Unibail fors achteruit gingen. Prosus hield met Randstad en ArcelorMittal stand in de AEX. Just Eat Takeaway sloot 3,1% lager in de Midkap op zijn kwartaalrapportage.