Beursblog: Prosus topper in hogere AEX

Door Johan Wiering

De AEX is hoger geopend, gesteund door een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de Chinese industriesector. Vooral Prosus profiteert hiervan. Ook Euronext is in trek, na het afblazen van de overnamepoging van Allfunds. Beleggers zijn daarentegen niet blij met de extra afschrijving die Just Eat Takeaway op zijn Amerikaanse dochter doet.